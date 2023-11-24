«Камский кабель» и Центр опережающего развития подписали соглашение

В рамках выставки «Образование и карьера» состоялся ряд значимых мероприятий, в том числе деловой завтрак представителей предприятий Перми, органов исполнительной власти Пермского края, руководителей профессиональных образовательных организаций.

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На встрече было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между ООО «Камский кабель» и КГАУ «Центр опережающей профессиональной подготовки Пермского края». Документ предусматривает содействие КГАУ ЦОПП Пермского края в ускоренном профессиональном обучении: подготовке и переподготовке кадров, повышении их квалификации по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям с целью дальнейшего трудоустройства в ООО «Камский кабель».

«Тема обеспечения предприятий рабочими кадрами очень актуальна. Например, сегодня численность сотрудников «Камского кабеля» составляет свыше 3 тыс. человек, при этом на предприятии открыто более 500 вакансий, 90% из них – рабочие. Мы сами обучаем и переобучаем при необходимости молодых специалистов по кабельным специальностям, но остается высокая потребность по вспомогательным профессиям – это электрики, слесари, кладовщики и другие. Поэтому подписание соглашения – важный шаг вперед. Надеемся, что вскоре мы будем получать более осознанных, вовлеченных и подготовленных сотрудников», – пояснила директор по персоналу ООО «Камский кабель» Елена Мизева.

Кроме того, на мероприятии обсудили участие представителей предприятий в проведении регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Профессионалы». Чемпионатное движение – один из значимых инструментов подготовки работников под потребности предприятий. Конкурс призван повысить значимость и престиж рабочих профессий, способствовать профессиональному росту молодежи, а также содействовать оперативному и эффективному кадровому обеспечению.

ООО «Камский кабель»