«Тренерский штаб ЦСКА вытаскивает из команды максимум»

После перерыва на матчи сборных возобновляется чемпионат России по футболу. Команды Российской премьер-лиги будут выходить на поле вплоть до 10 декабря. В эти выходные болельщиков ждут матчи 16-го тура. В центре внимания будет московское дерби ЦСКА—«Динамо». Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В турнирной таблице сейчас все настолько плотно, что одно поражение или победа серьезно могут изменить положение команд. С небольшим отрывом идут «Краснодар» и «Зенит», между ними разница всего в два очка. Это значит, что в случае ошибки одного из клубов в чемпионате может измениться лидер. Пока на первой позиции южане. Они играют на выезде с «Уралом». «Зенит» же дома принимает «Сочи».

Букмекеры в обоих матчах, конечно, считают фаворитами лидеров турнира, но разница в коэффициентах серьезная. Например, в «Лиге Ставок» заключить пари на победу команды Сергея Семака можно за 1,35, а успех «Краснодара» идет выше 2. Причем игроки «Зенита» практически не сомневаются, что в ближайшее время их команда снова выйдет на первую строчку. Полузащитник Андрей Мостовой открыто говорит об этом журналистам: «Необычное чувство, когда смотришь в таблицу, и вроде сверху кто-то есть. Но ничего, я уверен, что мы все исправим, может, даже до зимней паузы».

Еще до выхода на первое место букмекеры считают «Зенит», а не «Краснодар» главным претендентом на чемпионство. В «Лиге Ставок» шестой подряд успех самого богатого клуба страны можно взять с коэффициентом 1,5 и очень высокой вероятностью — 50%. У «Краснодара», например, всего 15% и коэффициент 4. Пока игра команды Владимира Ивича не дотягивает до чемпионской, уверен футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«У "Краснодара" хорошо получилось стартануть, но сейчас, я думаю, они все это растеряют.

Потому что были явно нечемпионские игры: то 0:2 проигрывают, то еле-еле выигрывают, то не могут выиграть у команды, то играют вничью. Мощности не хватает у "Краснодара" для того, чтобы стать чемпионом, и не хватает футболистов, которые могут принести результат».

Да и преследователи в таблице не так уж и далеко. Например, у «Динамо», «Крыльев Советов» и ЦСКА по 25 очков, и они отстают от «Краснодара» на 7, а от «Зенита» — на 5 баллов. Дальше идут «Спартак» и «Локомотив», у которых по 24 очка. Так что важнейшими в туре становятся сразу несколько матчей. А на первый план, конечно, выходит дерби ЦСКА—«Динамо».

Фавориты здесь армейцы. Коэффициент на домашнюю победу красно-синих 2,2, а взять успех «Динамо» можно выше 3. Но если посмотреть на процентное соотношение ставок, то преимущества не будет ни у кого: 40% верят в ЦСКА, столько же в «Динамо», и 20% за ничью.

При этом тренерский штаб армейцев вытаскивает из команды максимум, несмотря на все кадровые проблемы. А динамовцы вроде как нашли свою игру и уверены, что команда занимает в таблице не свое место. Об этом говорит защитник бело-голубых Станислав Бессмертный: «Первое место — наше место». Что это — самоуверенность или уверенность в себе — должен показать матч с ЦСКА.

В «Спартаке» пока громких заявлений никто не делает. Команда, конечно, фаворит перед игрой с «Балтикой» в Калининграде, и коэффициенты в «Лиге Ставок» это иллюстрируют: 2,15 на красно-белых и почти 3,5 на хозяев. Но при этом команда Гильермо Абаскаля играет нестабильно, и разговоры о смене тренера не закончились. Так что любая осечка точно вызовет новый виток подобных рассуждений. Тем более что уровень игроков народной команды очень высок, в этом не сомневается футбольный эксперт Владислав Радимов: «По составу эта команда не слабее "Краснодара" точно, по возможностям, по болельщицкой любви, по вниманию прессы — по всему.

Другое дело, что хорошие игры чередуются с провальными».

Внизу турнирной таблицы все также плотно. Поэтому даже матч с не самой яркой вывеской («Ростов»—«Нижний Новгород») обещает стать принципиальным противостоянием. Именно эту встречу в воскресенье в 19:00 покажет «Матч ТВ». А в субботу в 17:30 общедоступный спортивный канал будет вести репортаж с «ВЭБ Арены». Кстати, встречу ЦСКА—«Динамо» вместе с Константином Геничем и Сергеем Дурасовым будет комментировать защитник армейцев и сборной России Игорь Дивеев.