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Пожар на фабрике бетона в Самарской области локализован

Объявлена локализация пожара в производственном здании в Ставропольском районе Самарской области в пятницу в 13:32 (MSK+1). Огонь охватил площадь 700 кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Происшествие случилось в Тимофеевке на ул. Строителей, 5И

Фото: ГУ МЧС по Самарской области

Происшествие случилось в Тимофеевке на ул. Строителей, 5И. Сообщение о нем поступило к дежурному в пятницу в 10:03 (MSK+1).

Пламя охватило утеплитель кровли на площади 450 кв.м. Позже площадь возгорания увеличилась.

Огонь тушат 23 человека и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет. По указанному адресу находится производство бетона.

Георгий Портнов

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