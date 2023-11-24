Пожар на фабрике бетона в Самарской области локализован
Объявлена локализация пожара в производственном здании в Ставропольском районе Самарской области в пятницу в 13:32 (MSK+1). Огонь охватил площадь 700 кв. м. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Происшествие случилось в Тимофеевке на ул. Строителей, 5И. Сообщение о нем поступило к дежурному в пятницу в 10:03 (MSK+1).
Пламя охватило утеплитель кровли на площади 450 кв.м. Позже площадь возгорания увеличилась.
Огонь тушат 23 человека и шесть единиц техники. Погибших и пострадавших нет. По указанному адресу находится производство бетона.