Банк «Санкт-Петербург» отчитался о чистой прибыли в размере 36,9 млрд с начала года

ПАО «Банк "Санкт-Петербург"» отчиталось об итогах работы за период с января по сентябрь 2023 года по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Согласно отчету, выручка кредитной организации за девять месяцев текущего года составила 54 млрд рублей, а чистая прибыль — 36,9 млрд руб., в третьем квартале — 8,5 млрд рублей, говорится в сообщении банка.

Собственный капитал банка с начала года вырос на 18,8% — до 168,5 млрд рублей. Норматив достаточности составил 22,2% (1 января 2023 показатель был на уровне 20,3%). Основной капитал — 116,1 млрд рублей, что меньше на 7,9% по сравнению с 1 января 2023 года. Норматив достаточности основного капитала — 15,3% (в начале года — 18,1%). Рентабельность капитала банка в январе-сентябре составила 31,2%, в третьем квартале — 20,3%.

Средства клиентов банка «Санкт-Петербург» составляют 612,3 млрд рублей. Из них 59,8% — это средства физлиц, 40,2% — корпоративных клиентов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что акционеры банка «Санкт-Петербург» утвердили выплату дивидендов по итогам I полугодия 2023 года в размере 19,08 руб. на одну обыкновенную акцию, 0,22 рубля — на привилегированную.

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