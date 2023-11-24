В Нижнем Тагиле осужденному по делу о пожаре в «Зимней вишне» отказали в УДО

Тагилистроевский районный суд Нижнего Тагила отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего начальника службы пожаротушения ФГКУ «1 отряд ФПС по Кемеровской области» Андрея Брусина, осужденного за пожар в ТРЦ «Зимняя Вишня», сообщили в пресс-службе суда. Напомним, он был осужден по ч. 3 ст. 293 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) на 6 лет.

«Согласно приговору, ненадлежащее исполнение Бурсиным А.С. своих должностных обязанностей, привело к утрате времени, которое должно было быть использовано для спасения людей при пожаре в торговом центре «Зимняя Вишня», произошедшем 25 марта 2018 года»,— говорится в сообщении на официальном сайте суда.

Ранее экс-гендиректор «Зимней Вишни» Надежда Судденок, которую суд приговорил к 13,5 годам колонии по делу о пожаре в торговом центре, вышла на свободу по УДО из-за проблем со здоровьем.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошел в конце марта 2018 года. Тогда погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Площадь пожара составила 1,5 тыс. кв. м

Мария Шараева

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