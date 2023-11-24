Бастрыкин потребовал доклад по факту драки с несовершеннолетними в метро Петербурга

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения несовершеннолетнего взрослым мужчиной в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в СКР, ранее в СМИ появилась информация о конфликте в петербургской подземке между мужчиной и тремя несовершеннолетними с ограниченными возможностями, в ходе которого взрослый гражданин ударил одного из них ногой. У ребенка были диагностированы травмы.

В Главном следственном управлении СК по Петербургу по данному факту была организована процессуальная проверка. Глава федерального ведомства потребовал представить ему доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Бастрыкин также заинтересовался инцидентом с нападением нетрезвых мигрантов на пенсионерку в Петербурге.

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