Бастрыкин заинтересовался нападением пьяных мигрантов на пожилую петербурженку

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил инициировать передачу в производство регионального следственного управления уголовного дела о нападении на пожилую женщину в Санкт-Петербурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как сообщили в информационном центре СКР, ранее в СМИ появилась информация о нападении нетрезвых граждан одного из сопредельных государств на 84-летнюю женщину в Петербурге. Толкнув пенсионерку, они отобрали у нее деньги. По данному факту органами МВД России расследуется уголовное дело.

В связи с общественным резонансом глава СКР поручил передать данное уголовное дело из органов МВД в Следственный комитет и представить доклад об установленных обстоятельствах.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что господин Бастрыкин также потребовал доклад по факту травмирования ребенка на одном из квестов в Петербурге.

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