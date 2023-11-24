СКР начал проверку после обморожения двухлетней девочки в Свердловской области

Серовские следователи (Свердловская область) начали проверку сообщений о сильном обморожении двухлетней девочки, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщили в СКР по Свердловской области. Напомним, за ребенком следила ее сестра-подросток, пока родители были на работе. Сестра уснула, а девочка сама вышла на улицу, где упала в сугроб и пролежала продолжительное время.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. «Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев происшествия, опросу родственников и соседей семьи, в которой произошел инцидент»,— прокомментировали в СКР. Следователи также выясняют степень тяжести вреда, причиненного здоровью ребенку.

«Истребуется характеризующий материал в отношении указанной семьи. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка, следствием СКР будет принято процессуальное решение»,— добавили в следственном комитете. Ранее сообщалось, что в отношении матери возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащее воспитание собственного ребенка».

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