Виталий Хоценко избран секретарем РО «Единой России»

В Омской области сменился секретарь регионального отделения «Единой России» (РО ЕР). Этот пост занял губернатор Виталий Хоценко.

Выборы состоялись на конференции РО 24 ноября. Ранее пост секретаря занимал депутат законодательного собрания Омской области Вадим Бережной, который стал заместителем секретаря. Как сообщал «Ъ-Сибирь», Виталий Хоценко был назначен и. о. секретаря в середине ноября.

«Сегодня перед партией встают новые задачи. Они требуют самого высокого уровня внимания и реагирования. Поэтому мы укрепляем наши региональные отделения такими кадровыми перестановками»,— пояснил кадровые решения принявший участие в омской конференции секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В настоящее время губернаторы возглавляют РО ЕР в шести из 10 регионов Сибирского федерального округа: Красноярском крае, Иркутской, Омской, Томской и Новосибирской областях, а также Республике Тыва. Еще в трех (Алтайский край, республики Алтай и Хакасия) пост секретаря занимают спикеры региональных парламентов, в одном (Кемеровская область) — сенатор.

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Валерий Лавский