Главы Омской области и Красноярского края стали кандидатами в секретари реготделений ЕР

«Единая Россия» обновит руководителей реготделений партии в шести регионах, в том числе в Красноярском крае и в Омской области. В Омской области врио секретаря назначен губернатор Виталий Хоценко. По его словам, партия, в частности, будет содействовать завершению работ по крупным инфраструктурным объектам региона: аэропорт. Красногорский гидроузел.

Кандидатом на пост секретаря регионального отделения партии в Красноярском крае стал губернатор Михаил Котюков. Говоря о планах работы реготделения, он отметил, что одной из приоритетных задач является поддержка участников СВО. На сайте ЕР сообщается также, что на встрече с кандидатами в секретари реготделений председатель партии Дмитрий Медведев вручил партбилет Михаилу Котюкову.

Кандидатуры на пост секретарей реготделений рассмотрят на региональных конференциях до конца ноября.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова