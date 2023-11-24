В селе Киясово в Удмуртии ищут подрядчика для отлова безнадзорных собак

В Киясовском районе Удмуртии администрация обратила внимание на проблему, возникшую из-за безнадзорного передвижения собак по улицам населенных пунктов. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, агрессивные собаки стаями бегают по селу в поисках пищи, поскольку хозяева выпустили их на свободный выгул.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ Фото: Никита Юдин, Коммерсантъ

В настоящее время проводится работа по поиску подрядчика, который возьмет на себя обязанность по отлову и содержанию собак. Однако, как уточнили в администрации, в Удмуртии «таких организаций крайне мало».