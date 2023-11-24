Площадки банкротящегося комбината «РОК-1» могут продать или сдать в аренду

Кредиторы банкротящегося ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» «РОК–1» намерены продать или сдать в аренду его производственные и складские площадки в Угольной гавани в Санкт–Петербурге, на Мурманском шоссе в Волхове и в Приозерском районе Ленобласти. На материалы по итогам заседания комитета кредиторов, опубликованные в Едином федеральном реестре сведений о банкротствах, 24 ноября обратил внимание «Деловой Петербург».

«Предложить / рекомендовать конкурсному управляющему должника /…/ провести мероприятия по поиску арендаторов / инвесторов на производственные площадки»,— уточняется в сообщении.

«Ъ-СПб» писал, что банкротом «РОК-1» признали в конце августа. Тогда же в компании было введено конкурсное производство. Крупнейшими кредиторами рыбокомбината на тот момент значились Сбербанк (1,6 млрд рублей) и Юникредит банк (1,4 млрд). В общей сложности собрание кредиторов зарегистрировало к предприятию 28 претензий на 3,9 млрд рублей. В числе причин банкротства — кредитная нагрузка, рост себестоимости продукции и потенциальное снижение спроса на нее.

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