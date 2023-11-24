Bloomberg: среди западных чиновников растет скепсис насчет победы Украины

По оценкам Bloomberg, украинским властям становится все сложнее добиваться помощи от союзников, что сказывается на контрнаступлении. Хотя публичная поддержка со стороны лидеров Запада продолжается, отмечает агентство, многие чиновники неофициально выражают скептицизм относительно перспектив украинского конфликта, а среди самих украинцев растет число сторонников переговоров, даже ценой территориальных уступок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stringer / Reuters Фото: Stringer / Reuters

На 17-й встрече в формате «Рамштайн» 22 ноября министры обороны около 50 стран подтвердили свою поддержку Украины, но, как пишет Bloomberg, признали сокращение финансовой и военной помощи из-за внутренней политики. Пентагону в начале ноября сообщил о сокращении поставок оружия и, по информации агентства, это связано с приближающимися президентскими выборами в США — количество несогласных с поддержкой Украины выросло с 29% в июне до 41% в ноябре.

Как добавляет Bloomberg, европейские политики готовятся к сценарию, в котором поддержка США может сильно сократиться, что в худшую сторону изменит положение Украины в конфликте. В Евросоюзе также признали, что блок не достигнет цели по поставке 1 млн снарядов к концу марта. Кроме того, к Венгрии и Словакии, которые выступают против выделения помощи, потенциально могут присоединиться Нидерланды. На выборах в парламент страны 22 ноября победила ультраправая Партия свободы, которая выступает против оказания военной помощи Украине.

Власти Украины вариант переговоров с Россией не рассматривают, уточняет агентство. ВСУ продолжают наносить удары на поле боя, однако сокращение поставок оружия может вынудить власти страны пойти на диалог в дальнейшем. Также в самой стране, растет количество граждан, которые говорят о готовности идти на территориальные уступки России ради прекращения боевых действий. Агентство подчеркивает, что таких людей меньшинство, но отмечает саму тенденцию.

22 ноября встреча в формате «Рамштайн» прошла по видеосвязи. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что она состоялась в «сложнейший» для Украины месяц.

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