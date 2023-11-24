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Коммерсантъ FM
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Зарубежные СМИ: Что известно о гуманитарной паузе в секторе Газа?

24 ноября, пятница

Первые грузовики с гуманитарной помощью въезжают в сектор Газа после объявления перемирия. Из-за боевых действий поставки были затруднены. Но ожидается, что теперь объемы помощи серьезно увеличатся. Режим прекращения огня вступил в силу в 8:00 по московскому времени. А в 17:00 «Хамас» должен отпустить первую группу заложников в обмен на заключенных-палестинцев. Планируется, что всего Израиль освободит из тюрем 150 человек, а боевики — 50. Все они женщины и дети. Стороны обязуются на четыре дня остановить боевые действия. Временное перемирие на Ближнем Востоке — центральная тема мировых СМИ. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Фото: Alexander Ermochenko, Reuters

Детали гуманитарной паузы приводит The Times of Israel. Ожидается, что «Хамас» 24 ноября освободит 13 человек. И это в первую очередь члены одних и тех же семей — они уедут вместе. Каждая группа заложников будет переправляться в Израиль через один из погранпереходов Газы. Когда израильская сторона убедится, что освобожденные — граждане страны и что все они из согласованного списка, власти отпустят заранее определенную группу палестинских заключенных.

Заложники «Хамаса» пройдут короткое медицинское обследование, а затем отправятся в больницу, где воссоединятся со своими семьями. При этом Израиль надеется, что удастся освободить больше людей, чем предусмотрено изначально. Стороны согласились, что каждые дополнительные 10 заложников приведут к еще одному дню перемирия. Израиль пообещал все это время не начинать боевые действия, но заявил, что, если «Хамас» нарушит режим прекращения огня, войска могут нанести ответный удар.

В группировке, в свою очередь, сообщили, что каждый день в Газу будут пропускать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре бензовоза. Заявления боевиков приводит «Аль-Джазира». «Хамас» также пообещал, что все палестинские силы прекратят военную деятельность. Там добавили, что Израиль согласился остановить нападения и аресты в секторе Газа, так что люди смогут свободно перемещаться по главной дороге, которая связывает северную и южную части региона.

Bloomberg напоминает, что перемирие должно было вступить в силу еще 23 ноября. И задержка подчеркивает серьезные сложности в переговорах. Обе стороны сообщают о новых обстрелах. По данным Израиля, ливанская группировка «Хезболла» нанесла крупнейший ракетный удар с начала войны. А Минздрав Газы заявляет об атаке на школу «Абу Хусейн», которая находится в ведении ООН. По данным местных властей, погибли по меньшей мере 30 человек.

Гуманитарное перемирие в Газе должно состояться

Гуманитарное перемирие в Газе должно состояться

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