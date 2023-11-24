Новую систему наружного освещения начали оборудовать в поселке Парголово

В нескольких малоэтажных кварталах поселка Парголово — на улицах Заманиловская, Вятская, Невьянская, Спасская, Вологодская, Томская, Норильская, Енисейская, Кабаловская, а также в 1-м переулке и на улицах Верхоянская и Охотская началось строительство наружного освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Смольного Фото: Пресс-служба Смольного

Как сообщили в пресс-службе Смольного, фонари планируется установить вдоль проезжей части и тротуаров, рядом с жилыми домами и социальными учреждениями. Ранее наружного освещения в этой части поселка Парголово не было.

По проекту в Парголово на 214 опорах будут установлены 217 светодиодных фонарей. Также специалисты проложат 261 м кабельной линии и смонтируют более 8 км самонесущего изолированного провода. Работы планируется завершить к декабрю 2024 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что строительство новой системы освещения началось также в историческом квартале Коломны в Адмиралтейском районе Петербурга.

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