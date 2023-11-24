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МИД РФ призвал не привлекать НАТО к подъему химоружия со дна Балтийского моря

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что российские внешнеполитическое ведомство выступает против привлечения НАТО к подъему затопленного в Балтийском море химического оружия и боеприпасов времен Второй мировой войны.

По его словам, Москва считает, что участие в этом процессе любых «непрофильных структур» недопустимо. «Несогласованные сепаратные действия, попытки подтянуть к этой теме непрофильные структуры вроде Совета государств Балтийского моря или НАТО не только контрпродуктивны, но могут привести к весьма плачевным для всей Балтики последствиям»,— рассказал дипломат в интервью «РИА Новости». Он полагает, что все обсуждения вопроса о подъеме затопленного химоружия должны вестись исключительно на площадке комиссии по защите морской среды района Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

Господин Беляев напомнил, что после окончания Второй мировой войны в Балтийском море были затоплены десятки тысяч тонн боеприпасов химического оружия. При этом в настоящий момент деятельность ХЕЛКОМ фактически приостановлена из-за действий Запада, добавил директор второго европейского департамента МИД РФ.

62 500 тонн химических бомб, снарядов и фугасов и 10 500 тонн разных отравляющих веществ обнаружили советские войска на секретных складах вермахта в побежденной Германии. В 1947 году 34 000 тонн химических боеприпасов сбросили в Балтийское море. Разговоры о необходимости подъема химоружия со дна Балтийского мора периодически возникают на уровне правительства Германии и руководства Евросоюза. Немецкие власти, по информации газеты Politico, заявляли о готовности начать процесс подъема химоружия «в самое ближайшее время». По их мнению, участие в этом процессе обязательно должны принимать силы НАТО.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дело о пропавшей отраве Гитлера».

Александр Кислов

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