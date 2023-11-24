Аграрии Ставрополья в три раза перевыполнили план по высадке новых виноградников

Виноградарские хозяйства Ставропольского края в 2023 году высадили новые лозы на площади 290 га, что в три раза превышает планы властей по развитию отрасли. Об этом написал министр сельского хозяйства Ставрополья Сергей Измалков в своем Telegram-канале.

Глава ведомства отметил, что аграрии провели уходные работы за молодыми высадками на площади 332 га. Плодоносящие лозы обработали на площади 2,3 тыс. га. Предприятия региона смогли на средства господдержки приобрести 133 единицы техники.

«В планах на 2024 год заложить еще 210 га новых виноградников и приобрести 208 единиц техники»,— написал глава минсельхоза края.

Ранее сообщалось, что урожай винограда в Ставропольском крае в 2023 году составил 26,8 тыс. т, что на 30% меньше, чем в предыдущем году.

Анастасия Назарова