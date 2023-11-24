В займах ищут мотив

Мошенники заставили Госдуму обратить внимание на банковский бизнес. Там предлагают ужесточить выдачу кредитов. Инициативу озвучила депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина. По ее мнению, россияне стали чаще обращаться в банк под влиянием мошенников, когда собственных денег для выплат преступникам уже не хватает. Чтобы понять, насколько самостоятельно действует гражданин, нужно проводить психологическое тестирование всех заемщиков. Что об этом думают участники рынка? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Банк, по мнению депутата, недостаточно интересуется мотивами клиента, и в результате ущерб от мошеннических действий увеличивается. По итогам прошлого года ЦБ оценивал потери россиян в 14 млрд руб. В этом году динамика ухудшилась: например, в первом квартале показатель превысил прошлогодние отметки на 30%.

На психологическом тестировании депутаты не настаивают — только предлагают его регулятору, рассказала “Ъ FM” Нина Останина: «К нам обратились даже профессиональные психологи. Они видят, что речь идет о каком-то профессиональном психологическом воздействии на людей, которые оказываются жертвами мошенников.

Поэтому мы спросили, не считает ли банковское сообщество нужным в случае оформления людьми крупных кредитов проводить психологическое тестирование. Оно покажет, делают они это осознанно или под воздействием каких-то проведенных с ними мероприятий. Если с этим согласится Эльвира Сахипзадовна, тогда уже запросим методики у психологов. Пока такого поручения мы не давали».

“Ъ FM” направил запрос ЦБ. Прежде там предлагали другие способы борьбы с мошенниками, например, пытались разработать специальную страховку. Она так и не появилась. Никакие дополнительные тестирования регулятор не обсуждал, по крайней мере, публично. Возможно, потому, что такой механизм заставит мошенников вступать в сговор с сотрудниками банков, говорят собеседники “Ъ FM”.

А может, причина в том, что такой опыт уже есть, и он оказался негативным, вспоминает эксперт финансового рынка Андрей Бархота: «Была кредитная организация — там работали женщины среднего возраста, которые проводили доверительную психологическую беседу с потенциальными заемщиками. И только на ее основе принималось решение о выдаче кредита в очном режиме — без всякого онлайн-кредитования.

Кредитный инспектор определял уровень спокойствия, осмысленности и так далее. Эту группу возглавлял некий московский математик, который считал, что люди по своей природе нерациональны, что нужно использовать вот эту более сложную экспертизу заемщиков. Потом в эту группу внедрили временную администрацию, а банк продали новым акционерам».

Банки уже достаточно жестко следят за своими клиентами. Сервис «Сравни.ру» подсчитал, что они одобряют кредит наличными только в 19% случаев. В целом с отказами сталкивался каждый третий заемщик, сообщала компания CosmoVisa. Так что, даже если мошенники сосредоточат все усилия на вымогательстве кредитных денег, эффект будет не так велик. Скепсис есть и у эксперта финансового рынка Алексея Бушуева:

«Часто, глядя на поведение граждан и в инвестициях, и в займах, хочется спросить: "Может быть, вам галоперидол поставить?" Но это в любом случае на совести банков, и это их нормальный риск. Естественно, смотрят на кредитную историю, при выдаче обращают внимание на поведение, подрезаны ногти или нет — такое тоже имело место. И, собственно говоря, у нас граждане обладают всей полнотой дееспособности — ограничить ее может только суд. Или всех в Институт Сербского отправлять? Так кто у нас тогда будет кредиты получать?»

Проверки заемщиков ужесточаются и на фоне роста процентных ставок. С июля ключевая выросла с 7,5% до 15%, а Центробанк ухудшил прогноз по кредитованию на ближайшие три года. Мошенников это, конечно, не остановит. Но готовность брать в долг под такой процент — уже результат психологического тестирования.

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