«Ростех» поставил обновленные бронежилеты «Оберег» для белгородской теробороны

Госкорпорация «Ростех» поставила бойцам территориальной обороны Белгородской области и добровольцам «новейшие» бронежилеты «Оберег». Экпировку разработал тульский завод «Октава» холдинга «РТ-Капитал», сообщила пресс-служба компании.

Цена комплектов и их количество не уточняется.

Тероборона получила модифицированную модель «Оберега». Бронежилет оснащен противоосколочным обвесом и керамическими плитами повышенного класса защиты Бр5. В максимальной комплектации «Оберег» весит 9,4 кг, площадь его противоосколочной защиты превышает 76 кв. дециметров. Все секции, в том числе боковые, имеют противоосколочные слои из арамидных материалов. По данным госкорпорации, качество защиты амуниции остается неизменным даже в экстремальных условиях: в воде и при температурном режиме от -40 °C до +40 °C.

В «Ростехе» отметили, что пластина выдерживает попадание винтовочных и пулеметных патронов 7,62*54, в том числе бронебойных 7Н14 и Б32. «В настоящее время это один из лучших в стране бронежилетов по соотношению качества защиты, ее площади и веса. Экипировка не сковывает движений и обладает высокими защитными свойствами, выдерживая попадание бронебойных снайперских боеприпасов и осколков», — рассказали в «Ростехе».

Мэрия Белгорода сейчас ищет поставщика 100 шлемов и 100 бронежилетов. Власти готовы заплатить за них до 8,3 млн руб.

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Александр Прытков