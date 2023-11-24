Выборгскому судостроительному заводу выделили 500 млн рублей на модернизацию док-камеры

Выборгский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) намерен увеличить размер и вес

строящихся судов после модернизации док-камеры. На это предприятию в рамках Доковой программы ОСК выделено более 500 млн рублей.

Как пояснили в ОСК, наливная док-камера играет важную роль в технологической цепочке верфи при постройке новых заказов, и ее модернизация позволит в будущем уверенно планировать загрузку предприятия новыми среднетоннажными судами различных назначений дополнительно к строительству крупнотоннажных заказов. После модернизации Выборгский завод сможет спускать на воду суда шириной до 18 метров, увеличится проектный спусковой вес заказов с 3,6 тыс. до 4,2 тыс. тонн, а также снизятся затраты на саму операцию спуска.

Мероприятия по модернизации док-камеры планируется завершить в 2026

году.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на Выборгском судостроительном заводе в августе состоялся торжественный спуск на воду рыболовного траулера «Братья Лаптевы» проекта КМТО2.0.

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