В Выборге спустят на воду новый рыболовный траулер за 1,6 млрд рублей

На Выборгском судостроительном заводе 3 августа состоится торжественный спуск на воду рыболовного траулера «Братья Лаптевы» проекта КМТО2.0. Об этом 28 июля сообщает Korabel.ru.

По информации издания, траулер длиной 80,4 метра, шириной 15, осадкой 6,55 и водоизмещением 5,55 тысяч тонн был заложен в сентябре 2020 года. Заказчиком выступила мурманское предприятие ООО «Компания ЛКТ», входящее в ООО «УК "ФОР"», в рамках государственного механизма инвестиционных квот.

Новое судно ледового класса Ice3 с усилением корпуса до класса Arc4 предназначено для ловли донных пород рыб с автономностью плавания 30 суток.

По данным «Интерфакса», стоимость траулера составила 1,65 млрд рублей, изначально сроком его сдачи назывался июнь 2022 года.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Адмиралтейские верфи» в Петербурге начали ходовые испытания супертраулера «Механик Сизов».

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