Облсуд ужесточил приговор украинцам за похищение блогера в Воронежской области

Воронежский облсуд ужесточил четверым украинцам Михаилу Свирко, Юрию Сенишину, Ростиславу Хрякову и Александру Цвиркуну приговор за похищение человека (ч.2 ст. 126 УК РФ, до 12 лет лишения свободы), Цвиркуну, Хрякову и Синишину — также за использование поддельных документов (ч.3, 4 ст. 327 УК РФ, до четырех лет колонии). Им было назначено от пяти до семи лет колонии строгого режима «в зависимости от степени участия и роли каждого». Об этом сообщили в облсуде.

Россошанский райсуд в феврале 2023 года назначил фигурантам от года и десяти месяцев до двух лет и четырех месяцев колонии строгого режима, уточнили «Ъ-Черноземье» в райсуде. Однако и защита, и обвинение остались недовольны наказанием и обжаловали это решение.

Согласно картотеке дел, с марта по октябрь в облсуд поступило 33 жалобы. Судебная коллегия облсуда изучила и проверила обстоятельства дела, приняла во внимание доводы гособвинения о «несправедливости наказания по мотиву его чрезмерной мягкости и необоснованности применения положений закона о назначении наказания ниже низшего предела, установленного санкцией статьи уголовного закона» и отменила решение первой инстанции.

Суд установил, что фигуранты работали в иностранных компаниях, которые помогают гражданам найти работу на территории стран Евросоюза. В Россоши Воронежской области они с угрозой применения насилия потребовали от блогера, оказывающего услуги фирме-конкуренту, удалить из YouTube видео, которые, по мнению украинцев, порочили деловую репутацию их работодателя из Украины.

Затем Хряков и Цвиркун предъявили потерпевшему поддельные удостоверения сотрудников ФСБ России и показали ему нож. После этого осужденные вывезли блогера в лес.

Похищенному гражданину удалось сбежать и скрыться. Украинцев задержали реальные сотрудники воронежского управления ФСБ . Они также установили, что Сенишин использовал поддельное водительское удостоверение российского образца.

Ранее в Воронеже завершили расследование уголовного дела о похищении юноши ради 30 млн руб.

Алина Морозова

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