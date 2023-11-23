Минздрав: состояние отравившихся учеников казанской гимназии не является тяжелым

Состояние учеников казанской гимназии №28, где сегодня произошло массовое отравление, не является тяжелым, сообщили «Ъ-Казань» в Минздраве Татарстана.

«Среди них нет больных в тяжелом состоянии. На настоящий момент госпитализированных нет»,— отметили в пресс-службе министерства.

Сейчас обратившиеся к медикам дети «находятся на обследовании» в республиканской клинической инфекционной больнице (РКИБ), сказали в региональном Минздраве.

Как сообщал «Ъ-Казань», жалобы на недомогание, тошноту, боли в животе появились у учеников 2-3 классов гимназии к 14:30 четверга. Учителя отпустили детей домой. По данным мэрии, одному из школьников вызывали скорую помощь.

Прокуратура Татарстана начала проверку с целью выяснить причины и обстоятельства случившегося, а также проверить соблюдение санитарных норм в образовательном учреждении.

Гимназия №28 находится на улице Достоевского в Казани, является муниципальным бюджетным учреждением. В ней учатся 430 детей, семеро из которых — иностранные граждане.

Полина Петрова