В Омске в ДТП рейсового автобуса и трактора пострадал 10-летний ребенок

Прокуратура Омска организовала проверку после аварии ПАЗа с трактором, сообщает пресс-служба ведомства. ДТП произошло утром 24 ноября. 35-летний водитель автобуса, следовавшего по маршруту 7 «Ж/д вокзал - Новокировское кладбище» с 12-ю пассажирами, допустил столкновение с трактором.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Омской области Фото: Прокуратура Омской области

Уточняется, что водитель спецтехники проводил уборку снега на участке, обозначенном временными дорожными знаками. В аварии пострадали несколько человек, среди них 10-летний ребенок.

Ранее «Ъ-Сибирь» сообщал, что в ночью на 9 ноября в Шарыповском районе Красноярского края произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали 3 человека. Автобус FST-523 съехал с дороги в кювет, врезался в столб, после чего опрокинулся. Пострадавшие были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

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Александр Киселев