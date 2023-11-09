Междугородный автобус перевернулся в Красноярском крае, три пассажира пострадали

В Шарыповском районе Красноярского края произошло ДТП с участием междугороднего автобуса, в котором пострадали 3 человека. Об инциденте рассказал официальный Telegram-канал полиции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД 24 Фото: МВД 24

Авария, в обстоятельствах которой разбирается ГИБДД, произошла в ночь на 9 ноября на 17 км трассы Шарыпово – Назарово. Автобус FST-523 съехал с дороги в кювет, врезался в столб, после чего опрокинулся. В результате ДТП пострадали три пассажира: двое мужчин 34 и 66 лет и 25-летняя девушка. Они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. В полиции рассказали, что медосвидетельствование показало, что 54-летний водитель был трезв.

По факту ДТП возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего). Сотрудники технического надзора Госавтоинспекции выяснили, что по предварительной проверке тахогрофа имеются признаки превышения скоростного режима.

Кроме того, будет проведена проверка красноярского пассажирского автопредприятия, которому принадлежал автобус.

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Илья Николаев