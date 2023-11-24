Казанского бизнесмена включили в федеральный список террористов

Казанского предпринимателя и соучредителя МЭЛТа Руслана Баязитова включили в федеральный перечень экстремистов и террористов. Информация об этом опубликована на портале Госфинмониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, в августе 2023 года казанские полицейские обнаружили в сети «видеопубликацию, в которой местный житель дискредитировал проводимую вооруженными силами Российской Федерации специальную военную операцию (СВО) на территории Украины», после чего возбудили административное дело против господина Баязитова. Позже его арестовали на 14 суток.

После выхода из спецприемника его снова задержали, обвинив в возбуждении ненависти либо вражды. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ.

"Ъ-Казань"