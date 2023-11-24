На Кубани продлят запрет на работу иностранцев в общественном транспорте

С 2023 года в Краснодарском крае введен запрет на работу иностранных граждан в организациях в сфере транспорта. Как сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства транспорта региона, ограничения продлят на 2024 год.

В конце 2022 года губернатор Кубани на основании постановления Правительства РФ установил запрет на 2023 год на привлечение к работе в некоторых сферах иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов. Запрет касается на работу в организациях всех видов транспорта (сухопутного и трубопроводного, водного, воздушного и космического). На территории Кубани иностранцы также не могут работать в организациях складского хозяйства и осуществляющих вспомогательную транспортную деятельность.

Перечисленные ограничения будут действовать и в 2024 году. Новые запреты на работу иностранцев в сфере транспорта в Краснодарском крае вводить не планируется.

Татьяна Ручкина

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