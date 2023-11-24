Telescope Array зафиксировал мощные космические лучи неизвестного происхождения

Ученые проекта Telescope Array заявили об обнаружении самого мощного за всю историю наблюдений космического луча. Сигналы этого луча с телескопа, который находится в горах в американском штате Юта, впервые получили 27 мая 2021 года.

«Это интересно, потому что мы не знаем, что может быть источником такой мощной энергии»,— сообщил астроном Клэнси Джеймс (цитата по Nature).

Луч представляет собой высокоэнергетическую частицу, которая движется в космосе со скоростью, близкой к скорости света. Ее назвали Аматэрасу в честь японской богини Солнца.

Петр Бузлаев