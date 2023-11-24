На «Прямую линию» губернатора Кубани поступило больше 1,6 тысячи вопросов

За два дня с момента объявления «Прямой линии» губернатора Кубани Вениамина Кондратьева жители региона направили больше 1,6 тыс. вопросов. В основном обращения подают через бот в Telegram — 916 вопросов, еще 732 — через многоканальный телефон, сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Вопросы в основном касаются сферы ЖКХ (46% обращений), транспорта и дорожного хозяйства (19%), строительства и архитектуры (10%). Еще 6% вопросов затрагивают тему социального обеспечения, 5% — экологии и природопользования, 3% — здравоохранения и 2% — безопасности и обеспечения правопорядка.

Основная масса вопросов поступает от жителей Красноармейского района края, Новороссийска, Анапы, Краснодара и Геленджика.

«Прямую линию» с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым анонсировали 21 ноября. Вопросы от жителей начали принимать 22 ноября. Прямой эфир состоится 4 декабря.

Вячеслав Рыжков

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