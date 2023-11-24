«Петролеспорт» выиграл судебный спор у «Росморпорта» на 157 млн рублей

Петербургская компания АО «Петролеспорт» выиграла суд у ФГУП «Росморпорт» на сумму 157,1 млн рублей. Поводом для иска со стороны федерального агентства стала проверка контрольно-ревизионного управления Федерального казначейства, изучившего в 2022 году использование «Росморпортом» инфраструктуры морских портов. Контролеры подсчитали, что «Петролеспорт» недоплатил арендную плату за 2010-2016 годы, сообщает «Деловой Петербург».

Компания из Петербурга в 2008 году арендовала на 49 лет в Большом порту Санкт-Петербург девять причалов. Ежегодная плата на тот момент составляла 46,9 млн рублей. Год спустя «Петролеспорт» попросил о снижении размера платежа, обосновав это мировым экономическим кризисом, который привел к снижению грузооборота Большого порта, и подкрепил это заключением оценщиков. Допсоглашением от марта 2010 года аренду ему снизили до 29,8 млн рублей. Еще через год стороны заключили новое соглашение, на этот раз увеличив ежегодную плату до 38,2 млн руб. В 2016 году по итогам оценки аренда выросла до 47,9 млн рублей.

В феврале этого года ФГУП «Росморпорт» на основе проверки потребовало с «Петролеспорта» недополученную аренду и, не найдя у петербургской компании понимания, обратилось в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Между тем, арбитраж встал на сторону «Петролеспорта», отказавшись признать недействительными положения допсоглашений к договорам аренды и взыскать с ответчика 157,1 млн рублей. Как указал суд, договором не было установлено никаких ограничений на изменение размера арендной платы в любой момент по соглашению сторон. Кроме этого, арбитраж признал, что ФГУП пропустило срок исковой давности, поскольку о снижении платы ему стало известно не в период проверки, а при заключении допсоглашений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что «Росморпорт» ищет подрядчика для строительства причала для Большого порта Санкт-Петербург за 2,8 млрд рублей.

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