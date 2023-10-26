Причал для Большого порта Петербурга построят за 2,8 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика, который за 2,8 млрд рублей построит причал № 88 для Большого порта города, такой конкурс появился на сайте госзакупок.

Заказчиком работ выступило ФГУП «Росморпорт». Исходя из содержания документов тендера, работы по строительству объекта будут произведены в два этапа. На передачу результатов первого у исполнителя будет не более 480 дней, и не более 750 дней — на передачу итогов второго. Таким образом, подрядчику отвели чуть больше 3 лет на строительство.

Победитель конкурса сперва должен обследовать причал для определения технического состояния конструктивных элементов в целом, степени их физического износа и выявления дефектов по ГОСТ Р 54523-2011. Также должна быть разработана и согласована вся необходимая документация. После подрядчик приступает к строительству причала №88 и обеспечению безопасного подхода к нему расчетных типов судов с максимальной допустимой осадкой. Затем исполнитель создает искусственный земельный участок и объекты база средств навигационного оборудования на нем.

Заявки на участие в закупке будут принимать до 16 ноября 2023. Подвести итоги должны 30 ноября.

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