Мошенники создали фейковый аккаунт главы Глазова

Глава Глазова Сергей Коновалов предупредил жителей о фейковом аккаунте в Telegram, который создали мошенники. Об этом мэр написал во «ВКонтакте» и попросил граждан быть бдительными, не выполнять инструкций злоумышленников и не переводить им деньги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: vk.com, Сергей Коновалов Фото: vk.com, Сергей Коновалов

В частности, господин Коновалов призвал обратить внимание на изображение фейкового профиля, которое не соответствует реальному аккаунту. У мошеннической страницы также скрыт номер контакта или он не определяется.

Напомним, ранее к бдительности граждан призывал глава Удмуртии. Он также рассказал, что в Telegram появились мошенники, создавшие множество фейковых аккаунтов с использованием его имени и фотографий.