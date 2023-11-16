Глава Удмуртии предупредил о создании фейковых аккаунтов под его именем

В Telegram появились мошенники, создавшие множество фейковых аккаунтов с использованием имени и фотографий главы Удмуртии Александра Бречалова. Об этом предупредил руководитель региона, призвав жителей быть бдительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По словам господина Бречалова, злоумышленники рассылают просьбы и требования от его имени, а также шлют голосовые сообщения, сгенерированные нейросетью. «Честно — даже голос похож»,— сказал глава Удмуртии.

Жителей призывают не отвечать на такие сообщения, поскольку существует риск пострадать финансово или получить на гаджет вредоносную программу.