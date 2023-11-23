В Выборгском районе Петербурга вводятся дорожные ограничения из-за ремонта
Государственная административно-техническая инспекция Санкт-Петербурга проинформировала о планируемых ограничениях дорожного движения в Выборгском районе города. Их вводят с 23 ноября в связи с производством работ по реконструкции инженерных сетей, уточнили в ГАТИ.
В частности, на период с 23 по 30 ноября для автомобилистов окажется закрыт перекресток улицы Сергея Марго и Ярославского проспекта.
Предлагаемый вариант объезда — по Удельному проспекту, Мышкинской улице, Костромскому и Ярославскому проспектам.
Кроме этого, в те же сроки, с 23 по 30 ноября, ограничивается движение транспорта по улице Сергея Марго у Удельного проспекта.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге после масштабного ремонта трамвайных путей с 23 ноября восстанавливается движение электротранспорта по Садовой улице в Адмиралтейском районе.