JAECOO J7 от 2 799 990 рублей в «Сатурн-Р-АВТО»!

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Абсолютно новый кроссовер JAECOO J7 – от 2 799 900 рублей, КАСКО в подарок*!

Новинка сочетает в себе целый набор инновационных технологий и первоклассных внедорожных возможностей. В России кроссоверы представлены моделью JAECOO J7 с передним и полным приводом. Клиентам доступен выбор между четырьмя комплектациями: Lifestyle, Ultimate, Active и Supreme.

Кроссовер JAECOO J7 во всех комплектациях оснащен высокопроизводительным турбированным бензиновым двигателем с рабочим объемом 1,6 литра и мощностью 186 л. с. Пиковый крутящий момент, равный 275 Н·м, доступен в диапазоне от 2000 до 4000 оборотов в минуту. В качестве трансмиссии задействована высокоэффективная семиступенчатая роботизированная коробка передач DCT7 с двойным «мокрым» сцеплением. В зависимости от модификации кроссовера расход топлива в смешанном цикле составляет от 7,6 до 8,2 литра на 100 км.

Познакомиться с автомобилем JAECOO J7 можно в дилерском центре JAECOO «САТУРН-Р-АВТО» на ул. Спешилова, 104а.

Подробнее по телефону +7 (342) 250-22-00.

Сайт: jaecoo-saturn-r.ru

Ждем вас в гости!

* Указана максимальная цена перепродажи JAECOO J7 («Джейку Джей 7») комплектации Lifestyle («Лайфстайл») на дату 20.11.2023 г. без учета дополнительного оборудования или иных услуг. Данная цена указана с учетом скидки дилера в размере 540 тыс. руб., которая состоит из скидок: программы «Трейд-ин» – 270 тыс. руб. и «JAECOO Credit Classic» – 270 тыс. руб. при покупке нового автомобиля «JAECOO J7» 2023 года выпуска (в комплектации Lifestyle («Лайфстайл») в кредит. Под скидкой по программе «Трейд-ин» понимается единовременная и разовая скидка потребителю на все комплектации от розничной цены автомобиля, приобретаемого по Программе, при сдаче в зачет его стоимости принадлежащего потребителю любого автомобиля с пробегом. Условия программы уточняйте у официальных дилеров JAECOO. Генеральная лицензия Банка России №963 от 5 декабря 2014 года. Банк самостоятельно принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении кредита без объяснения причин. Информация действительна на 12.04.2023 г. Информация не является офертой (в соответствии со ст. 437, 494 ГК РФ). Подробности уточняйте у официального дилера JAECOO «САТУРН-Р-АВТО», на сайте https://jaecoo-saturn-r.ru. Представленные на изображениях автомобили могут отличаться от серийных моделей. Указанное в рекламе оборудование может быть опциональным. Акция «СуперКАСКО в подарок» реализуется за счет предоставления скидки на автомобиль JAECOO J7 в размере 44 900 руб., эквивалентной стоимости полиса каско, оформленного у официального партнера программы «JAECOO Страхование» «Совкомбанк страхование» (АО), покупателям, заключившим договор купли-продажи на автомобили JAECOO J7 2023 г. в период с 25 октября по 30 ноября 2023 года включительно. Фиксированная цена полиса каско 44 900 руб. на автомобиль JAECOO J7 (без пробега) стоимостью от 2 900 000 руб. до 3 750 000 руб. для покупателей, вне зависимости от их возраста, водительского стажа, региона регистрации (кроме 05 Республика Дагестан, 06 Республика Ингушетия, 07 Кабардино-Балкарская Республика, 09 Республика Карачаево-Черкесия, 15 Республика Северная Осетия-Алания, 17 Республика Тыва, 20 Чеченская Республика, 83 Ненецкий автономный округ, 87 Чукотский автономный округ, 91 Республика Крым, 92 Севастополь), характера использования и страховой истории. Покрывает риски «Угон», «Ущерб», «Тотальная гибель». Подробные условия предложения, правила страхования и иные условия уточняйте у сотрудников в официальных дилерских центрах JAECOO. Условия страхования изложены в Правилах страхования «Совкомбанк страхование» (АО), размещенных на сайте страховщика – sovcomins.ru. Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) и ограничено наличием у официальных дилеров автомобилей, на которые оно распространяется. Заключение договора страхования (полиса) не является обязательным условием приобретения автомобиля. Решение о заключении договора страхования принимается сотрудником страховой компании. «Совкомбанк страхование» (АО). Лицензии Банка России: СИ №1675 и другие. Под «подарком» понимается стоимость полиса КАСКО, включенного в общую стоимость автомобиля. Подробности уточняйте у официального дилера JAECOO «САТУРН-Р-АВТО» по телефону +7 (342) 250-22-00. Не оферта.

ООО "Сатурн-Р-АВТО"