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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:10

Пожар на электроподстанции на юго-востоке Москвы ликвидирован

Пожар на территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы ликвидирован. Пресс-служба ПАО «Россети» сообщила, что из-за возгорания электроснабжение потребителей нарушено не было.

По информации «Россетей», загорелся один из автотрансформаторов. «Трансформатор расположен в отдельном здании. Остальное оборудование подстанции не затронуто возгоранием и работает штатно. Энергетики приступили к осмотру и анализу причин происшедшего»,— сообщила пресс-служба компании.

Ранее представители экстренных служб объявили о локализации пожара и подчеркнули, что возгорание трансформатора на станции не повлияло на электроснабжение в городе. В ликвидации пожара были задействованы 70 человек и 20 единиц техники. Причины возгорания выясняются. О пожаре сообщили 24 ноября около 6:00 утра. «Известия» писали, что на месте пожара горит 120л топлива.

Александра Горошилова

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