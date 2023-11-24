На юго-востоке Москвы произошло возгорание на электроподстанции

На территории электроподстанции «Чагино» на юго-востоке Москвы загорелся трансформатор. Площадь пожара составляет 200 кв. метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«На Чагинской улице в районе дома №2, строение 2, на территории электроподстанции "Чагино" произошло возгорание трансформатора на площади 200 кв. метров»,— приводит агентство слова собеседника. Причины возгорания устанавливаются.

По информации «Известий», на территории подстанции «Чагино» горят около 120 л топлива. В районе пожара наблюдается густой дым. Сотрудники спецслужб принимают меры по ликвидации возгорания.

Милена Костерева