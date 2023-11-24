Экс-главу петербургской «Ночлежки» и иноагента Свердлина объявили в розыск

МВД России объявило в розыск правозащитника и бывшего руководителя петербургской благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» Григория Свердлина (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов). Соответствующая карточка появилась в базе полицейского ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МВД РФ Фото: МВД РФ

В сообщении указывается, что иноагент — господин Свердлин разыскивается по уголовной статье. Никаких иных уточнений в базе МВД не приводится.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Григорий Свердлин (признан в РФ иноагентом) получил этот статус неделю назад.

В Минюсте тогда пояснили, что он «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации», высказывался против военной операции на территории Украине и выступал против действующей в РФ власти. В настоящее время объявленный в розыск правозащитник проживает за пределами России.

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