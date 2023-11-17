Экс-руководитель петербургской «Ночлежки» Свердлин включен в реестр иноагентов

Минюст РФ обновил реестр иностранных агентов. В него, в частности, включен бывший руководитель петербургской благотворительной организации помощи бездомным «Ночлежка» Григорий Свердлин. Информация об этом опубликована на сайте федерального ведомства вечером в пятницу, 17 ноября.

Как уточняется в сообщении, господин Свердлин (теперь является иноагентом в РФ — «Ъ-СПб») «осуществлял действия, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации. Негативно высказывался в отношении специальной военной операции на Украине. Распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике. Принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Контактирует с иностранными структурами и лицами. Проживает за пределами Российской Федерации».

Кроме него, в список включены также актриса Яна Троянова, журналисты Илья Бер и Марат Никандров, политолог Александр Морозов, интернет-издание The Moscow Times и иностранная организация Hidemynetwork Ltd., реализующая VPN-сервис HideMyname (с 17 ноября все перечисленные — иностранные агенты).

«Ъ-СПб» писал, что экс-руководитель «Ночлежки», а ныне иноагент Григорий Свердлин сообщил об отъезде из России в марте 2022 года — вскоре после начала боевых действий на территории Украины.

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