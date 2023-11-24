Вынесен приговор по делу о пожаре на полигоне ТКО в Ульяновской области
Суд признал директора ООО «Уют» виновным в несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований на полигоне твердых коммунальных отходов в Ульяновской области (ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ). Он оштрафован на 40 тыс. руб. Информацию разместила прокуратура.
Контрольный орган установил, что компания эксплуатирует полигон ТКО в административной границе СПК «Коромысловский» рядом с автомобильной дорогой «Кузоватово-Студенец-граница Самарской области». При этом директор организации не принял меры, чтобы не допустить сжигание мусора вне специализированных установок и избежать его самовозгорания. Кроме того, он не оборудовал на территории объекта системы водоснабжения и водоотведения, кольцевой канал и осушительную траншею.
В августе текущего года на полигоне произошло возгорание отходов ТКО. Прокуратура инициировала проверку.