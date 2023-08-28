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В Ульяновской области расследуют возгорание на полигоне ТКО

Начата проверка в связи с возгоранием твердых коммунальных отходов на полигоне в Ульяновской области. Происшествие случилось в административной границе СПК «Коромысловский» вблизи автомобильной дороги Кузоватово-Студенец-граница Самарской области. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Прокуратура Ульяновской области

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению руководством ООО "Уют" требований природоохранного и противопожарного законодательства»,— говорится в сообщении.

По итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Георгий Портнов

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