Производственная компания «Меридиан» примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме (ПИПФ), который пройдет с 29 ноября по 1 декабря в выставочном центре «Пермь Экспо». Как рассказали на предприятии, «Меридиан» поделится с посетителями форума экспертной информацией об автоматизации производств, установке промышленного оборудования, а также о современных способах маркировки продукции.

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«Меридиан» — это пермский интегратор промышленного оборудования для автоматизации и маркировки, официальный партнер системы «Честный знак».

«Самый быстрый и технологичный способ сейчас – это лазерная маркировка. «Меридиан» устанавливает такое решение на заводах, новое оборудование достигает производительности до 100 тыс. единиц в час», – пояснили на предприятии.

Владилен Делидов, управляющий директор компании, выступит на ПИПФ с докладом по производительности труда и развитию персонала.

Организатором ПИПФ является правительство Пермского края при поддержке крупных промышленных холдингов и государственных корпораций. В ходе мероприятия участники обсудят технологии развития промышленности. На форуме запланировано также более 50 круглых столов и встреч для представителей бизнеса, научно-технические советы, стратегические сессии и рабочие встречи.

ООО «Меридиан»