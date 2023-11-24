Минобороны: системы ПВО сбили 16 беспилотников за ночь

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 24 ноября системы противовоздушной обороны уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов. Уничтожено три беспилотника над Волгоградской областью и 13 — над Крымским полуостровом.

Отмечается, что этой ночью в районе 3:00 по мск Крымский мост бы закрыт для движения автотранспорта. Через 18 минут движение по мосту было возобновлено. Региональные власти информацию об уничтожении украинских беспилотников пока не комментировали.

22 ноября были пресечены попытки атаки трех украинских беспилотников и четырех безэкипажных катера ВСУ на Крымский полуостров.

Александра Горошилова