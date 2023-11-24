Красноярский губернатор избран секретарем РО «Единой России»

Губернатор Михаил Котюков избран секретарем красноярского регионального отделения «Единой России» (РО ЕР). Решение об этом приняла конференция отделения, состоявшаяся 23 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Сейчас наша задача — идти дальше, брать на себя ответственность за принятые решения. Андрей Турчак (секретарь генсовета партии.— “Ъ”) нам поставил федеральные задачи. Народная программа партии ориентирована на национальные цели развития Российской Федерации, которые поставлены президентом и являются для нас задачами до 2030 года»,— процитировал нового руководителя РО ЕР Telegram-канал красноярских единороссов.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», Михаил Котюков стал единороссом в середине ноября. Тогда на встрече руководителей ЕР с кандидатами на пост секретарей шести РО председатель партии Дмитрий Медведев вручил ему партбилет. «Во главе регионального отделения «Единой России» нам нужен именно такой человек, который способен брать на себя ответственность и решать самые сложные задачи»,— пояснил на конференции необходимость кадровых изменений господин Турчак.

С декабря 2016 года пост секретаря красноярского РО занимал спикер (с 2021 года) законодательного собрания края Алексей Додатко. «Думаю, нет смысла подводить какие-либо итоги, потому что работа продолжается»,— сказал он на конференции.

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Валерий Лавский