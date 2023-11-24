В Новосибирске уборщика отеля обвиняют в краже около 1 млн рублей у постояльца

Железнодорожный райсуд Новосибирска рассмотрит уголовное дело 24-летнего работника гостиницы, обвиняемого в краже около 1 млн руб., сообщает прокуратура региона. По этой сатье ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Новосибирской области Фото: Прокуратура Новосибирской области

В июне 2023 работник во время уборки номеров в отеле «Азимут» нашел под матрасом кровати сумку с 980 тыс. руб. Он изъял деньги и скрылся с места преступления. Сразу после этого фигурант сел на автобус до Узбекистана, гражданином которого он является. После чего был задержан правоохранителями.

В октябре прошлого года в Новосибирске суд приговорил к двум с половиной годам колонии уборщицу Айнагуль Борбуеву. Ее признали виновной в кражи 7 млн руб. в ноябре 2021 года. По первоначальной версии, она нашла у ресторана сумку с 7 млн руб., которую забыл предприниматель, и присвоила их себе. Женщина утверждала, что наличных в сумке не было. Ее защита не исключала, что коммерсант якобы мог инсценировать похищение, чтобы не отдавать долги бизнес-партнерам. В конце мая 2023 года суд изменил приговор ей с лишения свободы на штраф в 60 тыс. руб., но освободил от его уплаты, поскольку обвиняемая находилась под стражей.

Уголовное дело о хищении было направлено в УМВД по Новосибирску для производства дополнительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

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Александр Киселев