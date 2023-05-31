В Новосибирске суд отпустил из тюрьмы уборщицу, которую обвиняли в краже сумки с 7 млн рублей

Апелляционная инстанция Новосибирского областного суда изменила приговор гражданке Киргизии Айнагуль Борбуевой, осужденной на 2,5 колонии за кражу сумки с 7 млн руб. Суд переквалифицировал обвинение с ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) на ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), назначил ей штраф в размере 60 тыс. руб., но освободил от его уплаты, поскольку обвиняемая находилась под стражей. «Меру пресечения в виде содержания под стражей отменить и освободить из СИЗО 1 Новосибирска», — говорится в сообщении регионального управления Судебного департамента.

Уголовное дело в части хищения 7 млн руб. суд направил в УМВД по Новосибирску для производства дополнительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

События, которые изложены в деле, произошли 4 ноября 2021 года около семи утра. По версии следствия, Айнагуль Борбуева нашла рядом с рестораном Beerman черную сумку для ноутбука,, в которой находилось 7 млн руб. пятитысячными купюрами. Женщина, считают правоохранители, забрала находку. Вскоре Айнагуль Борбуеву задержали, но разыскиваемых денег у нее не оказалось.

Как выяснилось, сумка принадлежала новосибирскому бизнесмену, который обратился с заявлением о пропаже крупной суммы.

Уборщица подозрения в похищении денег отрицала, утверждая, что кроме наволочки, авторучки и медицинской маски в сумке ничего не было. Ее адвокат не исключал, что коммерсант якобы мог инсценировать похищение, чтобы не отдавать долги бизнес-партнерам.

Айнагуль Борбуевой предъявили обвинение по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, максимальная санкция — 10 лет лишения свободы) и заключили под стражу. В октябре 2022 года Октябрьский суд назначил ей два с половиной года колонии.

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Илья Николаев