«Альтернатива для Германии» призвала правительство Шольца уйти в отставку

Ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем уйти в отставку и провести досрочные выборы. Заявление опубликовано на странице партии в соцсети X.

«Две трети немцев считают, что Шольц не справляется. Это относится не только к Шольцу, но ко всему правительству светофора (название правящей в Германии коалиции.— "Ъ"). У этого может быть только одно последствие: отставка и немедленные досрочные выборы!» — говорится в сообщении АдГ.

Заявление «Альтернативы для Германии» последовало за опросом, проведенным институтом изучения общественного мнения Forsa. Согласно результатам исследования, о компетентности Олафа Шольца заявили только 24% респондента. 66% немцев считают, что действующий канцлер не в состоянии справиться с кризисом в Германии.

Милена Костерева