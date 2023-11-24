В Волгоградской области сироты-участники СВО будут получать квартиры вне очереди

На комитете по труду, соцполитике, вопросам семьи и делам ветеранов Волгоградской областной думы обсудили дополнительные меры поддержки для сирот и оставшихся без попечения родителей, сообщила пресс-служба заксобрания.

Для указанной категории граждан предлагают ввести выплаты на покупку жилья, полного погашение кредита или «сокращения срока действия договора найма специализированного жилого помещения, но не более чем на два года».

Для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным в Волгоградской области принявшим участие в Специальной военной операции (СВО) предлагают давать жилье в приоритетном порядке.

Дарья Васенина

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