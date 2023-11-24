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Коммерсантъ FM
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В парламенте Ливии заявили, что отношения с РФ находятся на самом высоком уровне

Спикер парламента Ливии Агила Салех заявил, что российско-ливийские отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне. Он отметил, что Москва признает легитимность избранных гражданами Ливии органов государственной власти.

«Отношения с Россией очень хорошие. Россия с самого начала поддерживает легитимность в Ливии, и, следовательно, отношения на самом высоком уровне, как любые отношения с дружественными странами, которые сотрудничают и уважают волю ливийцев»,— рассказал Агила Салех в разговоре с «РИА Новости».

Агила Салех назвал поддержку России «как никогда необходимой» для Ливии, поскольку она, по его словам, способствует утверждению легитимности парламента страны. «Государственная Дума очень четко высказалась в поддержку легитимности избранной власти, и этот шаг очень важен для утверждения легитимности той власти, которую избрал ливийский народ», — добавил он.

Сейчас Ливией фактически управляют два правительства: одно под руководством Фатхи Башагой на востоке страны, второе — под руководством Абдель Хамида Дбейбы в Триполи. Ранее в стране должны были пройти выборы в 2021 году, но их отменили из-за отсутствия конституционной основы. Дату их проведения официально не объявляли.

О ситуации в Ливии — в материале «Ъ» «Два премьера на один Триполи».

Милена Костерева

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