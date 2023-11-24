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Коммерсантъ FM
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«Аль-Маядин»: шиитское движение атаковало беспилотниками две базы США в Ираке

Шиитское движение «Исламское сопротивление Ирака» атаковало две контролируемые военнослужащими США военные базы на территории страны, сообщает телеканал «Аль-Маядин» со ссылкой на заявление движения. Утверждается, что атаки были совершены в ответ на боевые действия Израиля в секторе Газа.

Как сообщает телеканал, атакам подверглась американская база в районе международного аэропорта Эрбиль в Иракском Курдистане, а также база Айн-эль-Асад в провинции Анбар. Источники «Аль-Маядин» заявили, что атаки были совершены при помощи беспилотных летательных аппаратов, которым удалось поразить цели.

Накануне, 23 ноября, боевики «Исламского сопротивления Ирака» обстреляли военную базу США Айн аль-Асад на западе Ирака. Сообщалось, что в ходе столкновения один из бойцов группировки был убит. За последнее время атакам беспилотников подвергались военные базы США не только в Ираке, но и в Сирии. В результате атак в Ираке и Сирии пострадало более 20 военных.

О рисках расширения конфликта — в материале «Ъ» «Америку тревожит Ливан».

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